Vídeo pornográfico gravado no estádio do Guarani leva clube a abrir investigação interna

Está instalada a polémica no Guarani. O modesto clube brasileiro que milita no Brasileirão, principal escalão de futebol brasileiro, comunicou esta terça-feira que deu início a uma investigação interna para apurar factos sobre a gravação de um vídeo pornográfico, que surgiu em vários sites de conteúdos para adultos, nas bancadas do seu estádio, o 'Brinco de Ouro'.De acordo com o portal 'GloboEsporte', a assessoria de imprensa do Guarani afirmou que a produção foi realizada sem qualquer tipo de autorização por parte do clube, realçando ainda que as autoridades já estão a par de toda a investigação para que a mesma possa ter investigada também no âmbito criminal. Ainda segundo a mesma fonte, o clube terá informado que tem estado à procura, através do sistema de vigilância do estádio, de perceber como tudo aconteceu.Com a duração exata de cinco minutos, o vídeo alegadamente mostra Manu Fox, uma atriz de conteúdos para adultos, sozinha numa das bancadas do estádio Brinco de Ouro, sem se perceber se a suspeita por este delito estaria sozinha ou acompanhada, por alguém atrás da câmara, no momento da gravação.