Vieira, Pinto da Costa e Frederico Varandas reunidos em almoço

Luís Filipe Vieira (Benfica), Pinto da Costa (FC Porto) e Frederico Varandas (Sporting) estão esta terça-feira reunidos num almoço na Mealhada, no âmbito de uma cimeiras de presidentes de clubes da Liga NOS. Para a cimeira foram convidados todos os presidentes do escalão principal do futebol português.

A iniciativa decorre no âmbito do movimento de clubes que pretende vincar a força do futebol junto das entidades governamentais.

Recorde-se que já ontem, o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) exigiu "respeito e equidade" ao Governo no tratamento da modalidade, fazendo um balanço positivo das competições profissionais, após grande esforço dos envolvidos. "O futebol existe para os adeptos, é para isso que nós promovemos a nossa atividade, e foi absolutamente inaceitável a forma como o futebol foi tratado, na falta de equidade em relação a outras atividades. O futebol tinha todas as condições para ter tido público mais cedo. Os números da pandemia, da forma como evoluíam, permitiam e ninguém compreende que não tivesse acontecido. E aqui, as entidades de saúde pública não trataram o futebol com o respeito que merece", frisou. Antevendo a temporada de 2021/22, Pedro Proença exigiu "respeito" e o regresso do público aos recintos desportivos.



"Esta é uma exigência que fazemos, para que a próxima época possa começar de forma diferente. Não permitiremos, em momento nenhum, que o futebol continue a ser tratado desta forma. Exigimos o respeito, o respeito aos clubes do futebol profissional", afirmou.