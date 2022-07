Vinagre regressa à Liga inglesa para representar o Everton por empréstimo do Sporting

O defesa português Rúben Vinagre vai voltar a jogar na Liga inglesa de futebol até ao final da temporada 2022/23, agora ao serviço do Everton, por empréstimo do Sporting, comunicaram esta quarta-feira os 'toffees'.

Esta será a segunda aventura do lateral de 23 anos no principal campeonato inglês, depois de ter vestido as 'cores' do Wolverhampton entre 2017 e 2020.

"O Everton concretizou a contratação do defesa Rúben Vinagre junto do Sporting Clube de Portugal para a época 2022/23. O português de 23 anos, que pode jogar no lado esquerdo da defesa, é a segunda contratação do técnico Frank Lampard, após a chegada de James Tarkowski", escreveu o Everton, através de um comunicado.



Em declarações ao sítio oficial dos 'toffees', Rúben Vinagre falou num "sonho tornado realidade", enaltecendo a "oportunidade de ser orientado por um treinador que é um lenda do futebol".





"É um sonho tornado realidade ingressar num grande clube como o Everton. A oportunidade de trabalhar com jogadores muito bons e um treinador muito bom como Frank Lampard deixou-me animado para assinar. O treinador é uma lenda do futebol", expressou o lateral-esquerdo, que será colega de equipa do compatriota André Gomes.Por sua vez, o técnico Frank Lampard disse estar "ansioso para trabalhar com o português durante a temporada 2022/23", lembrando que é um jogador "com experiência na 'Premier League'", pelo que "irá acrescentar qualidade e profundidade à equipa".Rúben Vinagre chegou ao Sporting em 2021/22, por empréstimo do Wolverhampton, que, mais tarde, viria a vender o defesa ao clube português, pelo qual não conseguiu vingar, tendo sido opção em apenas 18 encontros oficiais.