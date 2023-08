Vitória de Guimarães integra defesa central Borevkovic no plantel

O defesa central Borevkovic integrou esta sexta-feira o plantel do Vitória de Guimarães, trabalhando às ordens do treinador Moreno, após ter começado a temporada 2023/24 como excedentário, informou o clube da I Liga portuguesa de futebol no sítio oficial.

Depois do empréstimo ao Hajduk Split, emblema da I Liga croata pelo qual realizou 18 partidas oficiais na época 2022/23, o jogador de 26 anos regressou a Guimarães no início da temporada em curso, mas esteve de fora do grupo vitoriano por mais de um mês de trabalho até participar no treino matinal de hoje.

"A incorporação de Toni Borevkovic foi uma das notas de destaque do treino da equipa principal do Vitória Sport Clube, nesta sexta-feira. O defesa central croata, de 26 anos, esteve emprestado na época anterior ao Hajduk Split, e, neste regresso a Guimarães, passa a estar às ordens do técnico Moreno", confirmam os minhotos no sítio oficial.

Formado no Marsonia e no Dínamo de Zagreb, clubes do país natal, Borevkovic jogou, como sénior, nos croatas do NK Rudes, entre 2015 e 2018, no Rio Ave, entre 2018 e 2021, tendo cumprido 101 jogos oficiais nesse período, no Vitória, formação que representou 29 vezes em 2021/22, e no Hajduk Split, na temporada anterior.

O Vitória de Guimarães estreia-se na edição 2023/24 da I Liga portuguesa de futebol no domingo, com a visita ao recém-promovido Estrela da Amadora, jogo referente à primeira jornada e agendado para as 18:00, com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação do Porto.