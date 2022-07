André Almeida está no topo das prioridades de Sérgio Conceição para reforçar o meio-campo, mas o CM sabe que o FC Porto está longe de cumprir as pretensões do Vitória de Guimarães, que avalia um potencial negócio em 9 milhões de euros.



"Temos tido algumas abordagens, mas os valores mencionados estão ainda longe daquilo que nós entendemos ser o valor real do jogador", afirmou esta terça-feira António Miguel Cardoso.









