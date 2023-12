Sérgio Conceição não se assusta com o caráter decisivo do jogo desta quarta-feira frente ao Shakhtar, antes pelo contrário.



"Nós damo-nos bem com finais, e é uma final nesta competição. Segunda-feira [frente ao Sporting] teremos uma final para o campeonato, e assim sucessivamente. Vivemos sempre de finais neste clube.









Ver comentários