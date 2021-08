"Vocês são uma vergonha": Tensão entre polícia e claque portista durante intervalo no Estádio do Dragão

O Estádio do Dragão está a ser palco de alguma agitação no topo norte, ao intervalo do FC Porto-Arouca, devido a uma altercação entre a PSP e elementos da claque Colectivo Ultras 95.Tudo porque a força policial tomou posição no sector onde habitualmente se encontra a segunda claque do FC Porto, juntamente com um cordão de assistentes de recinto desportivo, alegando que os seus elementos não podiam assistir ao jogo em pé, o que causou natural perturbação. Segundo fonte contactada por Record, ao intervalo a força policial tentou também impedir que os elementos da claque portista fossem à casa de banho, o que agitou ainda mais os ânimos naquele sector."Uma vergonha, vocês são uma vergonha", cantaram os portistas em direção à força policial, com o resto do estádio a assobiar a atuação da PSP.