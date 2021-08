Waldschmidt leva Benfica ao prejuízo com 4,6 milhões de euros

O Benfica perdeu 4,6 milhões de euros com Waldschmidt em um ano. Em agosto de 2020, o Benfica contratou-o por 15 M €.Em fevereiro último, no Relatório e Contas semestral, os encarnados revelaram ter gastado mais 1 milhão em comissões e outras obrigações. Tudo somado, o alemão custou 16 milhões. No domingo, as águias comunicaram à CMVM a venda por 12 milhões, mas ressalvam que o Wolfsburgo "retém o mecanismo de solidariedade".Ou seja, os 5% da venda (600 mil euros) a entregar aos clubes nos quais o jogador fez a formação são pagos pelo Benfica, que assim recebe 11,4 milhões. Contas feitas, dá um saldo negativo de 4,6 milhões.