Yaremchuk no ataque aos milhões pelo Benfica

Roman Yaremchuk vai jogar de início frente ao PSV, quarta-feira, na 1ª mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões. Ao que o CM apurou, o avançado ucraniano será aposta no ataque do Benfica aos milhões da principal competição da UEFA.Yaremchuk foi titular pela primeira vez no passado sábado, na vitória caseira (2-0) diante do Arouca, na 2ª jornada da Liga. Sobretudo na 1ª parte, conquistou o lugar ao exibir boa parte dos argumentos que levaram os encarnados a gastar 17 milhões de euros na sua contratação por 75% do passe. Não só revelou instinto goleador (na forma como aproveitou o centro de Pizzi para fazer o primeiro golo pelas águias) como também mostrou capacidade de trabalhar para a equipa (no modo como atacou a profundidade pela faixa direita e depois fez uma assistência de bandeja para Waldschmidt marcar).