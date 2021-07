É a 32.ª edição dos Jogos Olímpicos Modernos e a 25.ª a contar com participação portuguesa: os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 têm lugar entre 23 de julho e 8 de agosto, no Japão.



Após umas Olímpiadas mornas no quente rio de Janeiro, em 2016, em que a judoca Telma Monteiro trouxe a única medalha (bronze) para o nosso País, a comitiva portuguesa vai com fome de repetir glórias passadas e chegar ao pódio de cada uma das modalidades.



No total são 92 os atletas portugueses, que vão competir em 17 modalidades, nestes Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Destes, 56 marcam pela primeira vez presença nas Olimpíadas.



É um ano de estreias para Portugal, que pela primeira vez tem presente a seleção nuns Olímpicos, e também tem ‘estrelas’ nas novas modalidades que este ano são estreantes nas Olímpiadas: o surf e o skate. O atleta português mais jovem em competição nos Jogos é José Paulo Lopes (Natação), de 20 anos, e a atleta mais velha é Luciana Diniz (Equestre), de 50 anos.





Conheça todos os atletas por modalidade e veja os dados dos melhores resultados de Portugal nos Olímpicos.

