Marcelo felicita Nelson Évora por "feito heróico" que "prestigia Portugal"

Atleta português sagrou-se pela primeira vez campeão europeu de triplo salto.

Por Lusa | 21:11

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou este domingo o atleta português Nelson Évora pela conquista do título de campeão europeu de triplo salto, considerando-o "um feito heroico que prestigia um fantástico atleta e prestigia Portugal".



"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa saúda calorosamente Nelson Évora, novo Campeão Europeu de triplo salto, um feito heroico que prestigia um fantástico atleta e prestigia Portugal", lê-se numa mensagem divulgada este domingo na página da Presidência da República.



Nelson Évora sagrou-se este domingo pela primeira vez campeão europeu do triplo salto, conquistando o ouro nos campeonatos disputados em Berlim, com a marca de 17,10 metros na final.



O atleta do Sporting, campeão mundial em 2007 e campeão olímpico em 2008, conseguiu este domingo, aos 34 anos, o único grande título que lhe faltava ao ar livre, com a sua melhor marca da temporada, alcançada ao quinto ensaio.



Nelson Évora sobe ao lugar mais alto pódio, ladeado por Alexis Copello, do Azerbaijão, que conquistou medalha de prata (16,93), e pelo grego Dimitrios Tsiámis, que arrecadou o bronze (16,78).



Esta é a segunda medalha de ouro de Portugal nestes Europeus, depois da vitória de Inês Henriques nos 50 km marcha.