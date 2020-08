Queda trama Miguel Oliveira

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3) foi forçado a desistir do GP da Áustria, que se realizou ontem no Red Bull Ring, em Spielberg, depois de uma queda que envolveu ainda o espanhol Pol Espargaró, piloto de fábrica da KTM."Infelizmente, o Pol estava a ter dificuldades para travar e vi que estava a sair largo em algumas curvas. Na curva quatro reparei que saiu mesmo muito largo, pelo que tentei ir por dentro. Normalmente, quando um piloto alarga a trajetória, quem vem atrás tenta tirar vantagem disso, mas ele regressou muito depressa e acabámos por chocar.Não sei como poderia evitar o acidente", explicou o piloto português, que partiu do 11º lugar e seguia em sexto quando teve de abandonar a corrida, na 8ª volta, a 12 do fim. Miguel Oliveira não escondeu a irritação por despistar-se com um piloto da mesma marca pela terceira vez em menos de um ano e pontapeou uma cadeira já nas boxes da equipa Tech3. "É muito duro. Creio que teríamos sido capazes de alcançar um bom resultado para a equipa", lamentou.A corrida foi ganha pelo italiano Andrea Dovizioso (Ducati). Joan Mir (Suzuki) e Jack Miller (Ducati) fecharam o pódio. Na classificação do Mundial, Miguel Oliveira está em 14º lugar, com 18 pontos, a 49 do líder Fabio Quartararo (Yamaha).Entretanto, o GP da Áustria ficou marcado por um grave acidente no Moto2. Enea Bastianini despistou-se, mas a moto do italiano ficou no meio da pista. Hafizh Syahrin embateu na moto e ‘voou’. Seguiram-se Edgar Pons e Andi Izdihar, que também foram ao asfalto.