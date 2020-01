Paulo Gonçalves morreu, este domingo, nos areais sauditas durante uma prova da 7ª etapa do Dakar. Joaquim Rodrigues, colega e cunhado do piloto, ficou devastado com a notícia.As fotografias do piloto mostram o olhar de tristeza, de impotência e o desalento de quem perdeu o cunhado a fazer o que ambos adoram: motocross.Recorde-se que Joaquim é filho de um piloto de motocross e a sua irmã é casada com Paulo Gonçalves. Rodrigues sofreu uma queda aparatosa no Dakar 2018 e juntou-se ao cunhado no Dakar deste ano, já recuperado.Joaquim Rodrigues também sofreu no passado dia 9 de janeiro uma queda aparatosa mas conseguiu registar o 25.º tempo mais rápido na quinta etapa do Dakar."Estava a correr tudo bem mas, assim que entrámos na segunda parte da etapa, tive uma grande queda. Estou muito dorido mas consegui trazer a minha Hero até ao fim", explicou.