Adam Yates bate irmão gémeo para ser o primeiro camisola amarela no Tour de França

O ciclista britânico Adam Yates (UAE Emirates) é o primeiro líder da 110.ª Volta a França, depois de ter vencido a primeira etapa, marcada pelo abandono de um dos favoritos, o espanhol Enric Mas (Movistar), devido a queda.

Adam Yates cumpriu os 182 quilómetros, com partida e chegada na cidade espanhola de Bilbau, em 04:22.49 horas, à frente do seu irmão gémeo Simon (Jayco AlUla), segundo a quatro segundos, e do seu companheiro esloveno Tadej Pogacar, que foi terceiro a 12.

No domingo, Adam Yates vai defender a amarela na segunda etapa, uma ligação de 208,9 quilómetros entre Vitória e San Sebastián, ainda no País Basco espanhol, para a qual parte com oito segundos de vantagem sobre o seu irmão gémeo, e 18 sobre o bicampeão do Tour (2020 e 2021), umas diferenças explicadas pelas bonificações atribuídas no final da tirada deste sábado.