João Almeida perde camisola rosa ao 15º. dia da Volta a Itália

Deceuninck-Quick Step.

O ciclista português João Almeida perdeu esta quinta-feira a liderança da Volta a Itália. Ao 15.º dia vestido de rosa, o ciclista das Caldas da Rainha não resistiu à etapa (18.ª) mais dura da edição deste ano do Giro d'Italia e perdeu mais de 4 minutos.Almeida não aguentou o ritmo da Sunweb e da Ineos a meio da longa montanha e acabou a etapa no quinto lugar da geral. O holandês Wilco Kelderman (Sunweb) é agora o líder da prova, com 2min16s de vantagem sobre o português daJai Hindley, da Sunweb, que venceu a etapa, Tao Geogheagan Hart, da Ineos e Pello Bilbao (Bahrain) também ultrapassaram o português na geral, numa etapa que ficou ainda marcada pelo grande desempenho de Rúben Guerreiro, que com o abandono do italiano Giovani Visconti, da Vini Zabù, praticamente garantiu a camisola da montanha.

Amanhã, segue-se uma etapa plana, sendo que no sábado há uma nova tirada de montanha, com três subidas a Sestriere. Para domingo está marcado o contrarrelógio final pelas ruas de Milão.