Amaro Antunes é rei da Volta a Portugal

O ciclista Amaro Antunes (W52-FC Porto) segurou este domingo a liderança no contrarrelógio em Viseu e venceu a 82ª edição da Volta a Portugal em bicicleta. Amaro Antunes, de 30 anos, natural de Vila Real de Santo António, entra assim para a lista de ciclistas que ganharam a Grandíssima por duas vezes - venceu a edição especial do ano passado.E este domingo, em Viseu, aconteceu ciclismo, em toda a complexidade da afirmação. O uruguaio Mauricio Moreira (Efapel) era o grande favorito para ganhar o contrarrelógio de 20,3 km e a prova, mesmo já tendo sido penalizado em 40 segundos. E estava a confirmar isso, pulverizando todos os tempos, quando numa curva sofreu um despiste para o mato. Levantou-se rápido e continuou a pedalar em sofrimento até à meta, onde viria a fazer o segundo melhor tempo, mais 12 segundos do que o seu colega de equipa Rafael Reis, que assim conseguiu a sua quinta vitória na prova, em 11 possíveis.Contudo, também no ciclismo, o azar de uns é a sorte de outros. Amaro Antunes conseguiu minimizar as perdas e fez o quarto melhor tempo no ‘crono’ a 44 segundos de Reis, segurando a liderança por 10 segundos. "É o concretizar de um sonho. A equipa trabalhou muito para isto. O Mauricio teve azar, acontece no ciclismo onde os detalhes são muito importantes", disse Amaro Antunes.