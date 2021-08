Foi mais uma etapa espetacular aquela que este domingo se disputou na 82ª edição da Volta a Portugal em bicicleta. As equipas do FC Porto e da Efapel conseguiram esfrangalhar o pelotão a meio da tirada, em duelos disputados por vários ciclistas, deram espetáculo e conseguiram manter o suspense até ao risco da meta, no topo de uma rampa duríssima na cidade da Guarda. Ali, Frederico Figueiredo (Efapel) foi mais forte do que Amaro Antunes (W52-FC Porto) e ganhou a etapa, fazendo os 181,6 km em 04h28m25.









Antes da etapa começar em Belmonte, a equipa da Kern Pharma informou que dois ciclistas tinham abandonado a prova devido a Covid-19. Ainda da etapa de sábado, na serra da Estrela, fica o registo de que o ciclista Maurício Moreira (Efapel) foi penalizado com a perda de 40 segundos por abastecimento irregular na subida para a Torre, perdendo assim o segundo lugar.