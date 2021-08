Rafael Reis bisa e reforça camisola amarela na Volta a Portugal

Rafael Reis, de 29 anos, ciclista da Efapel, aproveitou o conhecimento que tem das estradas da serra da Arrábida para atacar na descida para a meta em Setúbal e assim ganhar a 1ª etapa da 82ª edição da Volta da Portugal. Depois de ganhar o prólogo em Lisboa, o atleta da Efapel reforçou assim a liderança na classificação geral.A etapa número um da Grandíssima ligou Torres Vedras a Setúbal, na distância de 175,8 km, e ficou marcada pela inauguração do Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho, na terra natal daquele que foi o melhor português de todos os tempos.A tirada de ontem começou muito movimentada e a fuga do dia teve três protagonistas: Carlos Salgueiro (LA Aluminios-Sport) Willem Smit (Burgos) e Garikoitz Bravo (Euskaltel). O trio foi apanhado pelo pelotão nos primeiros metros da subida de 2ª categoria na serra da Arrábida.Ali, o Feirense e W52-FC Porto imprimiram forte ritmo e o pelotão foi perdendo elementos. A subida não fez diferenças, mas na descida Rafael Reis fugiu e acabou por chegar isolado à meta, na sua terra natal, fazendo 4h12m23’. Dois segundos depois chegaram Alex Molenaar (Burgos) e Sergio Samitier (Movistar). Rafael Reis lidera a prova, em segundo está o companheiro de equipa Mauricio Moreira, a 13’, e em terceiro Diego Lopez (Kern Pharma), a 17’. Hoje, a segunda etapa vai ligar Ponte de Sor a Castelo Branco.