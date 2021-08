A 82ª edição da Volta a Portugal, também conhecida no meio do ciclismo como a ‘Grandíssima’, começa esta quarta-feira em Lisboa (zona entre Belém e Alcântara) com um prólogo de 8,4 km.A equipa da W52-FC Porto é considerada a mais forte mas terá como grandes rivais a Efapel e também a espanhola Movistar, a única equipa do World Tour presente na prova. Amaro Antunes, vencedor da edição do ano passado, vai envergar o dorsal número 1.