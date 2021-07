Equipa da Volta a França alvo de buscas por suspeitas de doping

A Bahrain Victorious foi na quarta-feira alvo de buscas pela polícia francesa por suspeitas de alegadas práticas de doping.Tudo aconteceu no final da 17.ª etapa do Tour, quando a equipa chegou ao hotel, em Pau, e tinha à sua espera cerca de meia centena de agentes, que revistaram os quartos dos ciclistas e ainda o autocarro da equipa, solicitando a entrega dos arquivos de treino dos corredores.Segundo a Reuters, as buscas duraram até perto das duas da manhã e surgiram na sequência de investigações que as autoridades têm vindo a realizar nos últimos meses.A Bahrain já confirmou as buscas, em comunicado, e o diretor técnico da equipa, Vladimir Miholjevic, garantiu que existiu colaboração total com as autoridades. "Não recebemos mandado de busca, mas cooperámos com tudo o que nos foi solicitado. Estamos comprometidos com o mais elevado nível de profissionalismo e cumprimento de todos os requisitos dos regulamentos. A operação afetou a recuperação dos nossos ciclistas e o planeamento das refeições pois, como equipa profissional, o bem-estar dos corredores é fundamental", disse o antigo ciclista croata, ao site oficial da Bahrain.Refira-se que a Bahrain já venceu nesta edição do Tour, graças ao belga Dylan Teuns, que conquistou a 8ª etapa