Antigo ciclista do Benfica Fábio Cera morre aos 36 anos com Covid-19

O antigo ciclista do Benfica Fábio Cera morreu no domingo, aos 36 anos, no Brasil, na sequência de complicações devido à covid-19, anunciou esta terça-feira o clube, endereçando as suas condolências à família.

"Neste momento de tristeza e de pesar, o Sport Lisboa e Benfica endereça sentidas condolências aos familiares e amigos do nosso ex-ciclista, que, na segunda-feira, dia 19 de julho, foi sepultado em Vila Velha, no estado do Espírito Santo", refere o Benfica em comunicado.

O ciclista português integrou a equipa do Benfica no último projeto de ciclismo do clube, que acabou em 2008. Fábio Cera estava internado no Hospital Santa Mónica devido à covid-19 e acabou por não resistir.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.100.352 mortos em todo o mundo, entre mais de 190,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.219 pessoas e foram registados 935.246 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.