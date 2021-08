O ciclista norte-americano Kyle Murphy (Rally Cycling) venceu esta sexta-feira a 2ª etapa da Volta a Portugal 2021, chegando isolado a Castelo Branco. O atleta integrou a fuga do dia praticamente desde o início, beneficiou da falta de interesse das equipas em anular os fugitivos e à entrada da cidade albicastrense deixou para trás os seus dois companheiros de aventura.









A tirada desta sexta-feira ligou o Alentejo (Ponte de Sor) à Beira Baixa (Castelo Branco) e teve pouca história. Três quilómetros depois do tiro de partida, Marvin Scheuleun (LA Aluminios-La Sport), Andrew Turner (SwiftCarbon) e Kyle Murphy (Rally Cycling) fugiram ao pelotão, foram rapidamente apanhados e aos 10 km voltaram a fugir, desta vez a valer. O objetivo do português Marvin Scheuleun foi passar na frente nos três prémios de montanha de 2º e 3ª categoria e conseguiu. Os pontos amealhados valeram-lhe a conquista da camisola da montanha.

O norte-americano chegou isolado à meta, fazendo os 162,5 km em 03h57.49’, 12 segundos menos do que Joni Brandão (W52 FC Porto) que no final atacou tendo em vista a classificação geral - ganhou cinco segundos aos adversários diretos. Rafael Reis (Efapel) continua líder e com a camisola amarela, mas a etapa deste sábado promete revolucionar a geral. É a etapa rainha que liga Sertã à Torre (serra da Estrela), com subida pelo lado da Covilhã.