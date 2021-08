O espanhol Alejandro Marque (Atum General-Tavira) venceu este sábado isolado na Torre (Serra da Estrela) a 3ª etapa da Volta a Portugal em bicicleta. Numa tirada de altíssima montanha, considerada a mais difícil da prova, o galego Marque, de 29 anos, e vencedor da edição de 2013, levou a melhor sobre os principais candidatos à vitória final e é agora o novo camisola amarela.





A tirada começou na Sertã e a fuga do dia foi constituída por 11 ciclistas. O grupo aventurou-se na estrada mas sabia que tudo seria diferente a partir da Covilhã. E assim foi: os elementos da fuga chegaram à cidade serrana, a 23 km da meta, com 5m20s de vantagem sobre o pelotão, mas rapidamente o avanço se diluiu pela serra acima.No entanto, os corredores da Efapel e do Tavira foram respondendo com competência às investidas dos azuis e brancos e a corrida entrou num impasse do ‘agora ataco eu, depois atacas tu’. E foi nesse momento que Alejandro Marque desferiu um forte golpe que lhe viria a valer uma grande vitória no topo mais alto de Portugal Continental.Fez os 170,3 km em 04h59m10s, em segundo ficou Mauricio Moreira (Efapel) e em terceiro Abnder Gonzalez (Movistar), ambos a 1m03s. A 1m12s chegaram os candidatos Amaro Antunes (W52 FC Porto) e Gustavo Veloso (Tavira). Hoje corre-se a 4ª etapa entre Belmonte e Guarda.