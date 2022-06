O

, jogo 2 das meias-finais do playoff da liga de hóquei em patins, registou vários momentos de enorme tensão.

O primeiro grande foco começou antes do segundo golo encarnado, de penálti. Primeiro Ângelo Girão e Lucas Ordóñez travaram-se de razões, com o benfiquista a partir para o guardião leonino e ambos a encostarem mãos à cara um do outro; depois, Pedro Henriques acertou mesmo com o stick no pescoço de Ferran Font e ainda tentou dar um soco ao atleta verde e branco. Os dois jogadores, refira-se, já tinham estado envolvidos num lance anterior, em que Font parece acertar com o stick no pescoço do guardião das águias durante uma jogada. O trio de arbitragem optou por não sancionar qualquer jogador nestas situações.Terminado o dérbi, Rui Costa desceu à pista, numa tentativa de serenar os ânimos. O presidente encarnado acabaria por ficar com a equipa para a roda final.