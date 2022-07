Viveram-se este domingo momentos de angústia e muita preocupação no início do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, com um acidente brutal que afetou vários pilotos. O carro de Guanyu Zhou (Alfa Romeo) sofreu um toque do Mercedes de George Russell no início da prova e despistou-se de forma brutal. Depois de se ter virado ao contrário, o monolugar do chinês deslizou pelo asfalto, virado ao contrário, por dezenas de metros até embater nas barreiras de segurança.









