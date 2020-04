A russa Maria Sharapova, antiga número um mundial do ténis, disponibilizou este sábado o seu número de telefone para ajudar os seus seguidores durante o confinamento motivado pela pandemia da covid-19.

"Procurei uma forma para estar em contacto com todos os meus seguidores, porque passei um bom momento na semana passada, quando realizei uma videoconferência com 150 de vós. Adorei esse 'chat' e percebi que queria estar mais ligada aos adeptos, porque estamos todos a passar pelo confinamento", declarou a russa num vídeo publicado na sua conta oficial no Instagram.

Sharapova, que anunciou a retirada dos 'courts' em 26 de fevereiro, apela aos fãs para que entrem em contacto com ela, disponibilizando um número de telefone, para o qual os seus seguidores podem "enviar qualquer mensagem".

"Vou responder-vos", garante, insistindo no apelo para que lhe enderecem perguntas, digam olá ou sugiram receitas.

A antiga tenista, de 32 anos, chegou pela primeira vez ao topo do 'ranking' mundial feminino em agosto de 2005, e conquistou cinco títulos do 'Grand Slam': Wimbledon (2004), Open dos Estados Unidos (2006), Open da Austrália (2008) e Roland Garros, em 2012 e 2014.

