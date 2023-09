Atletas russos e bielorrussos podem competir como 'neutros' em eventos da Federação Internacional de Natação

Os atletas russos e bielorrussos serão autorizados a competir como 'neutros' em eventos da Federação Internacional de Natação, informou o organismo que rege o desporto, esta segunda-feira.Os competidores de ambos os países foram banidos dos torneios internacionais na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022.Apenas um "atleta individual neutro" das duas nações será autorizado a competir por evento."O Bureau Mundial de Desportos Aquáticos reconhece a dedicação, o empenho e o talento dos atletas, independentemente da sua nacionalidade", afirmou o Presidente Husain Al Musallam, em comunicado. "Apesar dos desafios que enfrentamos na cena internacional, reconhecemos a nossa responsabilidade de promover um ambiente competitivo, justo e inclusivo para todos os concorrentes", acrescentou.Os critérios para a admissão de atletas russos e bielorrussos foram estabelecidos por um grupo de trabalho específico criado pelo organismo desportivo, em abril, em conformidade com as recomendações do Comité Olímpico Internacional.