Autópsia atrasa funeral de piloto Paulo Gonçalves

A transladação do corpo de Paulo Gonçalves da Arábia Saudita para Esposende e respetivas cerimónias fúnebres estão a ser atrasadas por questões burocráticas.sabe que ontem a autópsia ainda não tinha sido realizada e que a organização do Dakar pretendia mesmo enviar o corpo do piloto, que morreu no domingo durante a sétima etapa da prova, sem a realização da perícia médico-legal. Esta segunda-feira, a equipa de Paulo Gonçalves anunciou a desistência do Dakar 2020, por estar em "profundo luto" após a "morte trágica" de Paulo Gonçalves.O piloto português, de 40 anos, morreu no domingo na sequência de uma queda, quando cumpria o quilómetro 276 da sétima etapa da prova. Lesões graves na cabeça, pescoço e coluna terão sido a causa da morte do campeão. É pelo menos o que consta da certidão de óbito passada pelos médicos que assistiram o português.O acidente aconteceu no domingo, às 10h08 na Arábia Saudita, menos três horas em Portugal. Os pilotos seguiam numa reta "a alta velocidade" e "havia uma lomba", segundo o piloto australiano Toby Price, da KTM, o primeiro a chegar junto do português.Numa publicação que fez nas redes sociais, Toby Price disse ter ficado "desidratado com as lágrimas". "Passei um pequeno morro e vi um piloto caído. Era o Paulo. Fui acometido pelos piores receios porque sabia que era sério", contou na rede social Facebook.Paulo Gonçalves fazia a 13ª participação no Rali Dakar. Amigos próximos confirmaram aoque seria a última participação do motard português.O treinador português André Villas-Boas lembrou ontem Paulo Gonçalves como "um ‘gentleman’ de punho cerrado para a pista e sorriso aberto para a vida". O técnico era amigo do piloto de Esposende.Ainda sem data para o funeral, o município de Esposende já fez saber, entretanto, que no dias das cerimónias fúnebres será decretado um dia de luto no concelho e que as bandeiras ficarão a meia haste.Paulo Gonçalves tinha dois filhos - uma menina de 12 anos e um menino com nove. O piloto português residia em Gemeses, no concelho de Esposende, de onde era natural. O funeral será na freguesia.