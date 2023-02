Basquetebolista Brittney Griner regressa à WNBA após dez meses detida na Rússia

Brittney Griner, a jogadora de basquetebol norte-americana que esteve dez meses detida na Rússia, assinou um contrato de um ano com os Phoenix Mercury para continuar a carreira na WNBA, principal liga feminina de basquetebol dos Estados Unidos da América.Segundo o The New York Times, Griner foi detida em 2022 num aeroporto perto de Moscovo, na Rússia, por transportar uma pequena quantidade de óleo de cannabis. Um tribunal russo acusou-a de tráfico de droga e posteriormente foi condenada a nove anos de prisão. O Departamento de Estado norte-americano declarou que a atleta foi detida injustamente e procurou uma troca de prisioneiros para a sua libertação.A troca foi efetuada em dezembro quando Griner foi devolvida aos Estados Unidos e Viktor Bout, um traficante de armas que tinha sido condenado quase uma década antes, foi enviado de volta para a Rússia.Brittney Griner publicou no Instagram, logo após ser libertada, que se ia comprometer a trabalhar para libertar outros americanos que tenham sido presos injustamente e revelou que planeava voltar a jogar na WNBA.