Benavente informou AF Santarém da falta de jogadores para jogo com Mação

O Benavente disse esta segunda-feira ter informado a Associação de Futebol de Santarém (AFS) da falta de jogadores para o embate de sábado com o Mação, perdido por 60-0 na decisão do campeonato distrital de futsal.

Em comunicado, o clube de Benavente refere que dada a alteração de horário do jogo, informou a AFS da falta de jogadores disponíveis e, na véspera do encontro, notou que teria apenas três atletas aptos para o jogo de sábado, tendo ficado sem resposta.

O treinador pediu, então, ao árbitro que pudesse instar o Mação, que lutava para ser campeão, a jogar com apenas três atletas, algo que não compete à equipa de arbitragem, mas ao livre arbítrio dos adversários.

O clube, que pede desculpa ao concelho e aos adeptos, não vai prestar "mais esclarecimentos" sobre o caso, com um inquérito em cima da mesa, e agradece aos jogadores por terem passado por "esta difícil situação" no sábado, numa partida em que, dizem, esteve presente o vice-presidente da AFS Jorge Heleno.

No domingo, a AFS pediu que sejam retiradas consequências do "tão grave" episódio, considerando sábado "um dia muito triste para o futsal distrital e para o desporto regional", após a vitória de Mação por 60-0 face a uma equipa com apenas três dos cinco atletas que deveriam iniciar a partida a apresentarem-se na quadra.

Para a AFS, "não podem existir razões que levem o Benavente Futsal Clube a entrar com apenas três atletas, sendo dois da formação e com o comportamento tão passivo, como o testemunhado por toda a gente presente no pavilhão".

Para ser campeão distrital, o Mação tinha de vencer o Benavente e recuperar de uma diferença de 33 golos para o Vitória de Santarém.