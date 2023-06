Benfica bate Sporting e sagra-se campeão nacional de hóquei em patins pela 24.ª vez

O Benfica sagrou-se este domingo campeão nacional de hóquei em patins pela 24.ª vez, igualando o FC Porto na liderança do ranking, ao vencer no reduto do Sporting por 3-1, no quarto jogo da final dos play-offs.

Gonçalo Pinto (10 e 22 minutos) e Lucas Ordoñez (33) marcaram os tentos dos 'encarnados', que já lideravam ao intervalo por 2-1, enquanto Nolito (cinco) faturou para os 'leões'.

Os 'encarnados' ganharam a final dos play-offs por 3-1, já que tinham vencido em casa o primeiro e terceiro jogos, ambos por 4-2, o primeiro após prolongamento, e perdido o segundo, no João Rocha, por 6-3.