Camisola de Kobe Bryant vai a leilão por valor esperado acima de 4,6 milhões de euros

Uma camisola de jogo do antigo basquetebolista norte-americano Kobe Bryant (1978-2020) vai a leilão, anunciou esta quinta-feira Sotheby's, que espera um valor entre cinco e os sete milhões de dólares (entre 4,6 e 6,5 milhões de euros).

Estes valores colocariam o item entre os mais caros artigos desportivos já leiloados, ao lado de uma camisola do antigo futebolista argentino Diego Maradona (1960-2020), usada no Mundial1986, e uma do também basquetebolista norte-americano Michael Jordan, nos Chicago Bulls.

Estaria ainda acima dos 3,7 milhões de dólares que custou, também em leilão, uma outra camisola de Bryant, antigo jogador dos Los Angeles Lakers e cinco vezes campeão da Liga norte-americana (NBA), e duas vezes campeão olímpico.

Em causa está uma camisola amarela e púrpura, dos Lakers, com o número 24 que 'Mamba' popularizou, a leilão por um vendedor anónimo, e que foi usada por 25 vezes pelo basquetebolista na época 2007/08, segundo a Sotheby's.

Em particular, foi usada em 23 de abril de 2008, quando se tornou icónica uma fotografia de um triplo que marcou contra os Denver Nuggets, em que puxa a camisola para celebrar o triunfo.

Em 2013, o item foi comprado por pouco mais de 18 mil dólares, mas noutro contexto, dado que agora foi autenticada como tendo sido usada em 25 encontros, além de a imagem se ter tornado um símbolo após a morte de Bryant, num acidente de helicóptero em 2020.

A camisola estará exposta em Nova Iorque a partir de 01 de fevereiro e insere-se num leilão através da Internet que vai decorrer entre 02 e 09 desse mês.