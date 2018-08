Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Campeão Nacional ganha etapa isolado na Volta a Portugal

Domingos Gonçalves terminou na frente em Boticas. Português distanciou-se nos 20 quilómetros finais da corrida.

Por Ricardo Miguel Costa | 02:46

O campeão nacional português de fundo e contrarrelógio, Domingos Gonçalves (Rádio Popular-Boavista), venceu esta quarta-feira a sexta etapa da 80ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, que ligou Sernancelhe a Boticas, num percurso de 165,4 quilómetros.



Raúl Alarcón (W52-FC Porto), vencedor da prova em 2017, manteve a liderança da classificação geral e a camisola amarela, com 52 segundos de vantagem sobre o português Jóni Brandão (Sporting-Tavira), segundo da tabela.



Domingos Gonçalves destacou-se nos 20 quilómetros finais da corrida, num forte ataque que o distanciou do grupo da frente. Na chegada a Boticas, o ciclista português cruzou a meta isolado, com 20 segundos de avanço sobre o norueguês Kriter Hagen (Team Coop), que terminou a etapa no segundo lugar.



Hoje, a sétima etapa liga Montalegre ao Santuário de Santa Luzia, em Viana do Castelo, num percurso de 165,5 quilómetros.



"Era o que precisava"

"Uma vitória na Volta era o que eu precisava. Estou muito contente, agradeço à equipa, aos patrocinadores e aos meus colegas. Desde o ano passado que andava a tentar ganhar uma etapa aqui na Volta. Estou muito contente", disse o vencedor da sexta etapa, Domingos Gonçalves.



"Confiante na vitória"

"Até ao momento, o Raúl provou que é o melhor atleta do pelotão. Estou muito contente e muito confiante na vitória final. Os outros atacam, o Raúl Alarcón contra-ataca e ganha", disse Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, ontem em Viseu, antes do início da etapa.