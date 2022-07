Cavaleiro português Gilberto Filipe bi-campeão do mundo de equitação de trabalho

O cavaleiro português Gilberto Filipe Silva conquistou este sábado, na competição individual, a medalha de Ouro no 5º Campeonato do Mundo de Equitação de Trabalho após vencer a prova de Maneabilidade e de Velocidade em Munique, Alemanha. Montava o Lusitano Zinque das Lezírias.



Mafalda Galiza, também a representar Portugal, alcançou a medalha de prata.

Por equipas, Portugal também confirmou este sábado título de campeã do mundo de equitação de trabalho, em prova que terminou em Les Herbiers, França.

Mafalda Mendes, montando Isco, Gilberto Filipe, com Zinque das Lezírias, Luís Pais, com Horizonte, e Tiago Alves, com Eoxido, levaram a formação lusa ao título.