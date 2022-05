Ciclista desiste da Volta a Itália devido a hemorragia no olho provocada por acidente com rolha

Biniam Girmay, o primeiro ciclista eritreu a vencer uma etapa em grandes Voltas, foi esta quarta-feira forçado a desistir do Giro devido a uma hemorragia no olho esquerdo, resultante do incidente com a rolha do espumante na terça-feira.

"Após o incidente no pódio, exames médicos revelaram uma hemorragia na câmara anterior do olho esquerdo de Biniam Girmay. A lesão está a evoluir de forma positiva e será acompanhada pela equipa médica da equipa nos próximos dias", indicou o médico da Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, citado em comunicado da formação belga.

Piet Daneels prossegue explicando que, "de modo a minimizar o risco de expansão da hemorragia e da pressão intraocular, é fortemente recomendável evitar atividade física".