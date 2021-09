Um militar da GNR da Guarda que fazia patrulhamento de moto ficou ferido, esta terça-feira de manhã, após embater contra um veículo igual conduzido por um colega de serviço, na A25.









O acidente aconteceu pouco depois das 7h30 desta terça-feira, na zona do Alvendre, próximo da cidade da Guarda. Os dois militares do Destacamento de Trânsito da GNR faziam patrulhamento naquela via rápida quando o condutor do motociclo que seguia atrás se apercebeu de uma falha mecânica no veículo.





Alertou o companheiro de patrulha que seguia na frente e este decidiu então abrandar e parar o veículo na berma daquela via rápida. O militar que seguia atrás tentou fazer o mesmo, mas não conseguiu segurar o veículo e não evitou o embate contra o motociclo do colega. Tudo indica que uma falha mecânica detetada no veículo de duas rodas esteve na origem do embate. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda, na sequência do embate o militar ficou ferido sem gravidade.

O comando da GNR da Guarda informou que o militar ferido “sentia fortes dores nas costas e pernas”. Foi assistido no local por bombeiros e uma equipa médica do INEM e transportado à unidade de saúde local da Guarda, onde foi assistido e fez vários exames médicos. A circulação na A25 no sentido Guarda-Viseu esteve apenas condicionada ao trânsito e os veículos sinistrados rapidamente removidos do local após a realização de perícias por parte da GNR.