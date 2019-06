Ciclista Rui Costa tramado por virose na Volta à Suíça

Rui Costa perdeu este domingo perto de oito minutos para os principais favoritos à vitória final na Volta à Suíça, transmitida em direto e em exclusivo naO ciclista português da Team Emirates acusou os efeitos da virose que o afetou alguns dias antes da prova. Cedeu na penúltima contagem de montanha de segunda categoria do dia e acabou a segunda etapa, ganha pelo espanhol Luis León Sánchez (Astana), na 84ª posição.O novo camisola amarela é o dinamarquês Kasper Asgreen (QuickStep), que aproveitou os segundos de bonificação dos sprints intermédios para chegar à liderança da geral individual.A etapa deste domingo ficou também marcada pela subida de Geraint Thomas (INEOS) ao oitavo lugar. O ciclista britânico, vencedor da Volta à França no ano passado, chegou integrado no pelotão e está 18 segundos da frente da corrida.Esta segunda-feira (14h45,) vai para a estrada a terceira etapa, que é plana e deverá ser decidida ao sprint (162,3 quilómetros entre Flamatt e Murten). O eslovaco Peter Sagan (Bora) vai tentar a 17ª vitória da carreira (recorde) em etapas da Volta à Suíça.