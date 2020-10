Ciclista Simon Yates testa positivo à Covid-19 e abandona Giro de Itália

O ciclista britânico Simon Yates acusou positivo à covid-19 e retirou-se este sábado do Giro, pouco antes do arranque da oitava etapa da Volta a Itália, tornando-se no primeiro caso de um corredor em grandes voltas.

A equipa Mitchelton anunciou o abandono do seu chefe de fila, que já se encontrava algo longe da liderança do português João Almeida, mas que era ainda um aspirante a uma presença no pódio de uma corrida em que chegou a usar a camisola rosa, símbolo da liderança, por 13 dias, há dois anos.

Segundo foi revelado pela equipa australiana, o corredor britânico apresentou sintomas muito ligeiros nas horas que se seguiram à chegada da sétima etapa, em Brindisi.