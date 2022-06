Dirigente do Sporting detido na final do dérbi com o Benfica. Veja o vídeo da confusão

O vice-presidente do Conselho Diretivo do Sporting, Miguel Afonso, foi detido, neste domingo, após uma altercação com membros da polícia que estavam no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, destacados para a partida da

final da Liga de hóquei em patins entre o Sporting e o Benfica.

Ao que o

apurou, em causa terão estado criticas à inação da polícia em relação aos insultos que eram proferidos pela claque do Benfica.

Em atualização