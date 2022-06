Dois detidos e 10 adeptos identificados no jogo de hóquei em patins entre Sporting e Benfica

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve duas pessoas e identificou 10 adeptos no jogo de hóquei em patins entre o Sporting e o Benfica que se realizou este domingo no pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Segundo as autoridades, os detidos cometeram injúrias e resistência e coação. Foram identificados e retirados do pavilhão nove adeptos do Sporting e um adepto do Benfica por comportamentos inadequados.





No fim da partida, os adeptos do SLB foram acompanhados até ao exterior, sem haver registo de feridos devido às intervenções policiais.

"Este jogo foi classificado como de alto risco e foi necessária intervenção policial, nomeadamente para afastar alguns adeptos de forma a prevenir agressões e interrupções do jogo, bem como criar um espaço de segurança que permitisse o desenvolvimento da partida", explica a PSP em comunicado.





o vice-presidente do Conselho Diretivo do Sporting com pelouro das modalidades, Miguel Afonso, foi detido , nesse jogo, após uma altercação com membros da polícia que estavam no pavilhão.

apurou que