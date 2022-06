Dirigente do Sporting detido na final do dérbi de Hóquei com o Benfica

final da Liga de hóquei em patins entre o Sporting e o Benfica.

O vice-presidente do Conselho Diretivo do Sporting com pelouro das modalidades, Miguel Afonso, foi detido, este domingo, após uma altercação com membros da polícia que estavam no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, destacados para a partida daAo que oapurou, em causa terão estado criticas à inação da polícia em relação aos insultos que eram proferidos pela claque do Benfica.Miguel Afonso está no comando central da Polícia de Segurança Pública em Moscavide.

O Benfica juntou-se este domingo ao FC Porto na final da Liga de hóquei em patins, ao superar o Sporting no pavilhão João Rocha por 7-5, após prolongamento, no quinto e último jogo das meias-finais do 'play-off'.