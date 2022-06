O Benfica venceu esta sexta-feira o Sporting, por 5-3, na Luz, no jogo 4 das meias-finais do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins. A série está empatada 2-2, o que remete a decisão para a ‘negra’, num jogo que se disputa este domingo (18h30) no Pavilhão João Rocha, recinto do Sporting.









Os encarnados, que tiveram o presidente Rui Costa nas bancadas, até estiveram a perder, por 3-1, mas deram a volta nos últimos 15 minutos. Acabaram por dilatar a vantagem nos derradeiros segundos quando o Sporting apostava tudo com cinco jogadores de pista.

As duas equipas voltam a encontrar-se este domingo na partida decisiva, em que será apurado o adversário do FC Porto, que já tinha garantido a final.