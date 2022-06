Cinco jogadores suspensos após agressões no Benfica-Sporting em hóquei em patins

Cinco jogadores foram suspensos devido aos incidentes na partida entre o Benfica e o Sporting, no segundo jogo da meia-final do campeonato nacional de hóquei em patins, anunciou esta terça-feira a Federação de Patinagem de Portugal (FPP).

O Conselho de Disciplina da FPP decidiu punir, do lado do Sporting, o espanhol Ferran Font com três jogos de suspensão, Henrique Magalhães, o único expulso no decorrer da partida, com dois jogos de castigo e João Souto também com duas partidas.

Já do lado do Benfica, o guarda-redes Pedro Henriques foi suspenso por três jogos e o espanhol Eduard Lamas foi punido com dois jogos.

No sábado, alguns jogadores de Benfica e Sporting envolveram-se em agressões durante e no final da segunda partida das meias-finais do 'play-off' de apuramento do campeão nacional de hóquei em patins, no pavilhão da Luz, em Lisboa, que os 'encarnados' venceram.

Os cinco jogadores castigados devem falhar o jogo desta terça-feira entre as duas equipas, às 20h00, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, no terceiro encontro das meias-finais, apesar de as penas serem passíveis de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

O Benfica venceu o segundo jogo da meia-final por 3-2 e igualou a eliminatória, depois de o Sporting ter vencido o primeiro encontro (2-1 no desempate por grandes penalidades, após o empate 2-2 no tempo regulamentar).

Na outra meia-final, o FC Porto está a uma vitória do embate decisivo, depois de dois triunfos frente ao Óquei de Barcelos, por 8-4 e 2-5.