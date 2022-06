O FC Porto venceu esta quinta-feira o Benfica, por 65-47, no terceiro jogo da final (à melhor de cinco) do campeonato nacional de basquetebol, e com isso impediu o rival de fazer festa no seu próprio recinto. A acontecer, seria uma pequena desforra da celebração do título nacional de futebol desta época, feita pelos azuis e brancos no estádio da Luz.









Depois das duas vitórias nos dois primeiros jogos em casa, o Benfica tinha a expectativa de fechar a série no encontro desta quinta-feira. Mas tal não aconteceu. Após uma primeira parte pautada pelo equilíbrio, o FC Porto ganhou ascendente na segunda parte, cavou diferença no marcador e venceu com tranquilidade, forçando (para já) a um quarto jogo. Que volta a ter lugar no Dragão Arena, já este sábado, às 15 horas.