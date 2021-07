Djokovic conquista Wimbledon com vitória sobre Berrettini e iguala recorde de títulos do Grand Slam

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um mundial, igualou este domingo o recorde de 20 títulos do 'Grand Slam' do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal, ao vencer o italiano Matteo Berrettini na final do torneio de Wimbledon.

Djokovic, primeiro cabeça de série, revalidou o título na prova londrina em piso de relva, terceiro 'major' de 2021, impondo-se em quatro 'sets' a Berrettini, nono classificado do ranking mundial e sétimo pré-designado, pelos parciais de 6-7 (4-7), 6-4, 6-4 e 6-3, após três horas e 27 minutos de confronto.

O sérvio, de 34 anos, igualou o recorde de 20 títulos do 'Grand Slam' de Federer e Nadal, impondo-se pela sexta vez em Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019 e 2021), numa carreira em que conta também nove triunfos no Open da Austrália (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 e 2021), dois em Roland Garros (2016 e 2021) e três no US Open (2011, 2015 e 2018).