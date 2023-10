Duas duplas nacionais acedem aos quartos de final do Lisboa Belém Open

Os tenistas portugueses Henrique Rocha, Jaime Faria, Pedro Araújo e Fábio Coelho asseguraram esta quarta-feira a qualificação para os quartos de final do quadro de pares do Lisboa Belém Open, que está a decorrer no Club Internacional de Foot-Ball (CIF).

A primeira dupla nacional a garantir a permanência no torneio de categoria 75 do ATP Challenger Tour foi a de Henrique Rocha e Jaime Faria, que não encontraram dificuldades para superar o indiano Parikshit Somani e o britânico Connor Thomson em dois sets, por 6-4 e 6-0, ao fim de 58 minutos.

Na próxima ronda, Rocha e Faria vão defrontar o par formado pelo italiano Marco Bortolotti e o romeno Alexandru Jecan, campeões do Braga Open, enquanto Pedro Araújo e Fábio Coelho, depois de beneficiarem da desistência dos adversários de esta quarta-feira, vão medir forças com os irmãos sérvios Ivan Sabanov e Matej Sabanov.

No quadro de singulares, o transalpino Riccardo Bonadio derrotou o compatriota Edoardo Lavagno, por 3-6, 6-3 e 6-2, para aceder à segunda ronda, assim como o ucraniano Oleksii Krutykh após a vitória sobre o sul-coreano Gerard Campana Lee, pelos parciais de 5-7, 6-2 e 6-3.

Apurados para a segunda eliminatória estão também o espanhol Oriol Roca Batalla, campeão do Braga Open no domingo, após o triunfo frente ao compatriota Pablo Lamas Ruiz, por 6-4 e 7-6 (7-2), e o libanês Benjamin Hassan, que derrotou o russo Ivan Gakov, por 7-5 e 6-1. O italiano Franco Agamenone também garantiu uma vaga nos quartos de final, graças ao triunfo ante o croata Luka Mikrut, por 7-6 (7-4) e 6-3.

Quinta-feira voltam os tenistas portugueses aos 'courts' de terra batida do CIF para disputar a passagem aos quartos de final da prova de singulares. Gastão Elias é o primeiro a entrar em ação, a partir das 12:00, frente ao espanhol Albert Ramos-Vinolas, campeão do Estoril Open em 2021, logo seguido do duelo 100% português disputado entre João Sousa e Pedro Sousa, a jogar o último torneio da carreira.