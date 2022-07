Tenista Francisco Cabral apura-se para os 'quartos' no torneio de Umag em pares

O tenista português Francisco Cabral apurou-se esta quarta-feira para os quartos de final do torneio de Umag, ao lado do bósnio Tomislav Brkic, na vertente da pares, após derrotar a dupla Andrey Golubev e Maximo González, em dois parciais.

Na prova de terra batida croata, o luso e o bósnio imperaram ao cabo de uma hora e 42 minutos sobre os quartos cabeças de série, com um primeiro parcial vitorioso (6-4), seguido de outro vencido apenas no 'tie-break' por 7-6 (7-3).

Os norte-americanos Nathaniel Lammons e Jackson Withrow são os adversários na próxima ronda.

Francisco Cabral, que segue no 49.º lugar do 'ranking' mundial de pares, conquistou na presente temporada dois títulos ATP, o primeiro no Estoril Open, ao lado do compatriota Nuno Borges, e o segundo precisamente com o bósnio, em Gstaad, na Suíça, no domingo.