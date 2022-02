“É uma boa inspiração para o País”: Presidente da República sobre conquista do futsal

Depois de ter conquistado mais um troféu, a seleção portuguesa de futsal foi ontem recebida, no Palácio de Belém, pelo Presidente da República.Marcelo Rebelo de Sousa comparou a vitória no Europeu aos fundos da bazuca que vão chegar a Portugal. "Estamos a entrar numa fase em que temos à nossa disposição não o paraíso ao virar da esquina mas muitos fundos europeus. Também aqui não temos mais tempo para além do apito final. E a vossa vitória é uma boa inspiração para o período em que estamos a entrar. Estão a ver como o futsal pode ser inspirador para todo o País?", sublinhou o Chefe de Estado, num recado ao próximo Governo.A turma de Jorge Braz revalidou o título de campeão europeu, ao vencer, na final, a Rússia (4-2), em Amesterdão, depois de uma remontada histórica. Cerca de uma centena de adeptos receberam os também campeões mundiais no Aeroporto de Lisboa e os elogios vieram das mais altas instâncias. "Esta Seleção antes de 2018 perdeu muitas vezes, mas com essas derrotas, ambição e esse saber conseguimos dar a volta", realçou Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. "Queremos continuar a conquistar títulos", acrescentou o dirigente, fazendo votos que isso aconteça com uma seleção feminina.De seguida, Jorge Braz, selecionador da seleção nacional de futsal, deu asas ao desejo do dirigente da FPF, em Oeiras. "Temos mais um título para revalidar", disse um dos principais obreiros do bicampeonato europeu, referindo-se ao Mundial. Com a mais recente conquista, Portugal passou a liderar o ranking da UEFA em futsal.