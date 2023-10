Encerrado caso de alegada violação de Conor McGregor a mulher num jogo das finais da NBA

Conor McGregor, estrela da UFC, não será acusado de agressão sexual na sequência de um a legado incidente num jogo das finais da NBA em Miami, em junho. "A Procuradoria do Estado não avançará com nenhuma acusação e o caso será encerrado", disse a polícia de Miami num comunicado enviado à ESPN.De acordo com a TMZ Sports, os procuradores determinaram que não havia provas suficientes para provar a acusação de que McGregor agrediu uma mulher numa casa de banho da arena, após a derrota do Heat no jogo 4 contra os Denver Nuggets, a 9 de junho.Segundo a mulher, McGregor cuspiu-lhe em cima e em si próprio enquanto tentava excitar-se. McGregor, de 35 anos, negou imediatamente as acusações."Em nome do meu cliente, da família e dos fãs, estamos satisfeitos por isto ter terminado", disse a advogada Barbara Llanes à TMZ Sports.McGregor não participa em nenhuma luta desde que fraturou o tornozelo no combate com Dustin Poirie, em julho.