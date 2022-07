"Este ouro é de Portugal, já não tenho nada a ver com Cuba”. Foi desta forma sentida que Pedro Pichardo celebrou a conquista do título de campeão mundial de triplo salto, com 17,95 metros, no Campeonato do Mundo de Atletismo, em Eugene (EUA).



O saltador do Benfica, de 29 anos, mostrou estar a um nível muito acima da concorrência.









Ver comentários